Если «Право и справедливость» вновь победит на выборах, то их в таком случае проиграет правда.

Такую точку зрения озвучил журналист Анджей Шлензак. Он написал в своей статье, что истина зачастую становится камнем преткновения при выстраивании каких-либо политических систем. Тем не менее, она обязана присутствовать, иначе прочного порядка в стране не будет. И эту истину утратила партия, которая является правящей в Польше.

«Я пришел к выводу, что злейшим врагом PiS является не Дональд Туск, Германия или Владимир Путин. Самый большой враг PiS — это правда», - указал он.

Журналист также заявил, что правда снова сможет проиграть, если «Партия и справедливость» одержит очередную победу во время следующего голосования электората.