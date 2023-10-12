Он регулярно ездит с визитами по всему Западу и просит помощи. Если ему не дают денег или вооружений, он тут же называет собеседников партнерами Путина.

Польское издание рассмотрело поведение украинского лидера. Оно считает, что Зеленский ведет себя по-хамски. Каждую страну, в которую приезжает глава Украины, он называет своим стратегическим партнером.

«Называет Польшу «ключевыми союзником», когда он находится в Варшаве, Германию — когда он находится в Берлине, Канаду — когда он находится в Оттаве», - указали журналисты.

Как только украинский президент покидает эту страну, он немедленно про нее забывает. А если ему там не дают никакой помощи, то он обвиняет собеседников в том, что те играют на руку Москве. Он также требует от всех солидарности, которую понимает очень своеобразно. По мнению Зеленского, все страны должны поставить интересы Украины впереди собственных.