Официальный представитель МИД России Мария Захарова парировала обвинения Парижа в ведении информационной войны с использованием темы постельных клопов. Поводом стала очередная реплика Эммануэля Макрона, который бездоказательно приписал России распространение фейков о проблеме с паразитами.

Захарова выразила недоумение противоречивой позицией французских властей. Она отметила, что ранее военные Франции обвиняли Москву в реальном наличии клопов, а теперь Макрон заявляет об их отсутствии и винит Россию в дезинформации. Дипломат едко поинтересовалась, не пробовали ли французские коллеги просто помыться, пошутив, что это средство помогает и от паразитов, и от неврозов.

Осенью 2023 года Франция пережила масштабную вспышку численности постельных клопов. Насекомые оккупировали не только жилые дома, но и общественный транспорт, кинотеатры и больницы. Согласно официальным данным, каждое десятое домохозяйство в стране столкнулось с этой проблемой лицом к лицу.

