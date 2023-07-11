На детской площадке в Самаре пострадал ребенок из-за упавшего дерева

Ребенок пострадал на детской площадке в Самаре после того, как на него упало дерево. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Инцидент произошел вечером в понедельник на одной из детских площадок в Октябрьском районе Самары.

По информации источника, дерево не было сухим. Наоборот, растение было живым, а признаков гниения на его стволе не обнаружено. На данный момент устанавливается причина его падения.

«Ребенок госпитализирован в (областную) больницу Середавина, состояние мальчика стабильное, удовлетворительное, находится под наблюдением врачей», – добавили в мэрии.

Также в ведомстве отметили, что участок, на котором произошел инцидент, закреплен за управляющей компанией ООО «АУК».

По информации регионального управление Следственного комитета России, по факту случившегося, а именно – по факту травмирования ребенка, началась проверка. К ней также присоединилась прокуратора Самарской области, в процессе которой даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории.

6 июля стало известно о подобном случае в Новосибирске. Там В Нарымском сквере дерево упало на ребенка. Это произошло вечером накануне. Мальчик получил травмы. По факту травмирования несовершеннолетнего также началась прокурорская проверка.