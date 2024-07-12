В Евросоюзе ищут контакты с Трампом после того, как Байден назвал Зеленского Путиным

Последняя выходка забывчиво донельзя президента США Джо Байдена, похоже, окончательно убедила руководящую верхушку Европейского союза, что с этим стареющим парнем каши не сваришь уже точно. Напомним, минувшим днем, 11 июля, на саммите НАТО, приглашая на сцену просроченного президента Украины Владимира Зеленского, глава Белого дома представил его , как Владимира Путина.

Как пишет американское издание Politico со ссылкой на источники в европейском политикуме, власти ЕС всерьез считают победу Трампа на предстоящих выборах в США делом практически решенным и даже стали активно искать контакты с командой 45-го главы Белого дома.

«Европейские лидеры замерли от ужаса на сцене, хотя они изо всех сил пытались продолжать улыбаться и хлопать. Никто из них не решился упомянуть об этом инциденте с командой Байдена впоследствии», — указал дипломатический источник.

Другой европейский дипломат проинформировал журналистов, что его коллеги сейчас активно в Вашингтоне «назначают встречи, добиваются приглашения на мероприятия, которые посещают сторонники Трампа, а также сами назойливо приглашают их на ужины».

Отмечается, что в Евросоюзе отныне больше не препятствуют налаживанию контактов к дипломатами из команды Трампа, хотя ранее настоятельно рекомендовали своим дипработникам не общаться со сторонниками миллиардера.

Ранее мы писали, что Байден вновь обозвал президента Путина убийцей.