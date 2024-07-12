В Евросоюзе ищут контакты с Трампом после того, как Байден назвал Зеленского Путиным
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Последняя выходка забывчиво донельзя президента США Джо Байдена, похоже, окончательно убедила руководящую верхушку Европейского союза, что с этим стареющим парнем каши не сваришь уже точно. Напомним, минувшим днем, 11 июля, на саммите НАТО, приглашая на сцену просроченного президента Украины Владимира Зеленского, глава Белого дома представил его, как Владимира Путина.
Как пишет американское издание Politico со ссылкой на источники в европейском политикуме, власти ЕС всерьез считают победу Трампа на предстоящих выборах в США делом практически решенным и даже стали активно искать контакты с командой 45-го главы Белого дома.
«Европейские лидеры замерли от ужаса на сцене, хотя они изо всех сил пытались продолжать улыбаться и хлопать. Никто из них не решился упомянуть об этом инциденте с командой Байдена впоследствии», — указал дипломатический источник.
Другой европейский дипломат проинформировал журналистов, что его коллеги сейчас активно в Вашингтоне «назначают встречи, добиваются приглашения на мероприятия, которые посещают сторонники Трампа, а также сами назойливо приглашают их на ужины».
Отмечается, что в Евросоюзе отныне больше не препятствуют налаживанию контактов к дипломатами из команды Трампа, хотя ранее настоятельно рекомендовали своим дипработникам не общаться со сторонниками миллиардера.
Ранее мы писали, что Байден вновь обозвал президента Путина убийцей.