Министр образования Украины Оксен Лисовой сообщил, что при сдаче экзамена по истории Украины абитуриенты не увидят период Киевской Руси. Об этом он написал в своих соцсетях.

Лисовой уточнил, что во время вступительной кампании в вузы в 2024 году история Украины станет обязательным предметом, однако она будет охватывать период с XVI по ХХІ столетия.

«Ведь именно этот исторический период очень важен для формирования у молодежи целостного понимания нашего прошлого и его связи с настоящим», – написал он.

Также глава Минобра заявил, что законопроект об этом передан для рассмотрения в Верховную раду.

В 2017 году Петр Порошенко, который являлся президентом Украины, обвинил Россию в попытке «украсть историю». Он заявлял, что Москва приписывает заслуги княжны Анны Ярославны своей истории. После того, как Украину возглавил Владимир Зеленский, Киев заявил, что только он может претендовать на наследие Киевской Руси.

Комментируя заявления украинской стороны, министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку заявлял, что киевские власти скоро присвоят себе и празднование Нового года.

Согласно информации, опубликованной на портале «История.РФ», Киевская Русь была образована около 882 г. в результате объединения новгородским князем Олегом Вещим государств, условно именуемых в науке «Новгородским» и «Киевским».

Киевский режим регулярно предпринимает попытки «переписать историю», а также избавляется от русской культуры, которая неразрывно связана с украинской историей. В разных регионах Украины сносят памятники русским деятелям культуры и полководцам, в школах и общественных местах запрещают разговаривать на русском языке.