На фоне жестких протестов в Непале президент ушел в отставку

Эта отставка в Непале стала второй за неделю — ранее правительство покинул премьер-министр Шарма Оли. Президент Непала Рам Чандра Паудел принял решение лишь спустя время, поняв, что беспорядки зашли слишком далеко. По данным СМИ, в огне оказались резиденции чиновников и основные правительственные здания. В итоге глава страны подал в отставку.

Напомним, поводом для народного гнева стало распоряжение правительства о блокировке популярных соцсетей за несоблюдение требований местного законодательства. Мгновенной реакцией стали массовые акции протеста в Катманду и других городах, которые быстро переросли в столкновения с силовиками. В ходе беспорядков, по предварительной информации, погибли 19 человек, сотни получили ранения.

Несмотря на быструю отмену запрета, протесты не утихли, а трансформировались в требование отставки всего политического руководства. Подробно о хронологии всех жутких событий в Непале сообщалось ранее.