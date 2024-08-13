На форуме «Армия-2024» заключили госконтракты почти на 500 миллиардов рублей

На форуме «Армия-2024» заключили государственные контракты почти на 500 миллиардов рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления вооружения ВС РФ Анатолия Гуляева.

Таким образом, российская армия получит больше 500 образцов вооружения и более одного миллиона единиц средств поражения.

По словам Гуляева, руководителям ВС РФ нужно ответственно отнестись к этой информации. Всего в рамках форума подписали шесть контрактов и вручили 11.

12 августа на открытии форума «Армия-2024» министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал четыре основных условия победы России в противостоянии с коллективным Западом. Как отметил Гуляев, приоритетная задача российской армии заключается в выполнении перечисленных главой ведомства пунктов.

Международный военно-технический форум «Армия» проходит ежегодно с 2015 года по распоряжению Правительства РФ. Его организацией занимается Минобороны России.

В рамках форума развертывается крупная выставка достижений оборонного комплекса страны. Основной целью является содействие техническому переоснащению ВС РФ и повышению их боевой эффективности, а также патриотическое воспитание молодежи, развитие международного военно-технического сотрудничества и формирование положительного имиджа ВС РФ.

Ранее сообщалось, что танкисты ВС РФ сделали самодельную конструкцию для защиты от БПЛА.