Белоусов назвал основные условия вооруженного противостояния с Западом
Министр обороны РФ назвал условия, которые помогут в противостоянии с Западом
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал условия, которые помогут России в успешном вооруженном противостоянии с коллективным Западом.
На церемонии открытия форума «Армия-2024» в Москве глава оборонного ведомства назвал проведение специальной военной операции (СВО) на Украине противостоянием с западными странам.
Белоусов отметил, что для победы российская армия должна иметь самое современное оружие, прежде всего, высокоточное. Также для ведения боевых действий, по словам министра, необходимо использовать новые тактические приемы, в том числе с применением беспилотных систем и роботизированных комплексов.
Кроме того, считает Белоусов, России нужно создать эффективную систему управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект, и заниматься постоянным совершенствованием подготовки кадров, особенно командного состава.
Международный военно-технический форум «Армия» представляет собой выставочное мероприятие, организованной Минобороны РФ, с целью продемонстрировать инновационные идеи и достижения в сфере высокотехнологичного производства.
Ранее МИД России раскрыл подробности разговора Белоусова с министром обороны США.