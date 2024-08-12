Белоусов назвал основные условия вооруженного противостояния с Западом

Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал условия, которые помогут России в успешном вооруженном противостоянии с коллективным Западом.

На церемонии открытия форума «Армия-2024» в Москве глава оборонного ведомства назвал проведение специальной военной операции (СВО) на Украине противостоянием с западными странам.

Белоусов отметил, что для победы российская армия должна иметь самое современное оружие, прежде всего, высокоточное. Также для ведения боевых действий, по словам министра, необходимо использовать новые тактические приемы, в том числе с применением беспилотных систем и роботизированных комплексов.

Кроме того, считает Белоусов, России нужно создать эффективную систему управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект, и заниматься постоянным совершенствованием подготовки кадров, особенно командного состава.

Международный военно-технический форум «Армия» представляет собой выставочное мероприятие, организованной Минобороны РФ, с целью продемонстрировать инновационные идеи и достижения в сфере высокотехнологичного производства.

Ранее МИД России раскрыл подробности разговора Белоусова с министром обороны США.