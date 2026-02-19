«На грани экологической катастрофы». Белый дом предупредил о разливе канализации в реку Потомак

По ее словам, трагедии можно избежать, если местные власти обратятся за помощью к президенту Дональду Трампу. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Левитт подчеркнула, что прорыв канализации стал следствием многолетнего запустения инфраструктуры, на которую губернатор штата не обращал внимания.

«Без помощи федерального правительства это будет экологическая катастрофа. Давайте надеться и молиться, что губернатор (штата Мэриленд Уэс Мур — прим. «Ленты.ру») поступит правильно и попросит вмешаться президента Трампа», — заявила Левитт.

Представитель Белого дома добавила, что Трамп и федеральные структуры готовы немедленно приступить к ликвидации последствий аварии, но для этого необходим официальный запрос от городских властей, которого пока не поступало. Напомним, прорыв канализационной трубы в Мэриленде произошел еще 19 января. Тогда более 900 тысяч тонн сточных вод попали в реку Потомак, протекающую через столичный регион.

