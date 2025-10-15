На границе Афганистана и Пакистана обострилось перемирие

Новые столкновения произошли на афгано-пакистанской границе в районе Куррам, провинция Хайбер-Пахтунхва. Как сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на Associated Press, бой вспыхнул после того, как афганские силы совместно с пакистанскими талибами открыли огонь по пограничному посту Пакистана.

В ответ пакистанская артиллерия нанесла удары по военным позициям на афганской стороне, повреждены танки и укрепления. Представители сил безопасности Пакистана заявили, что в ходе операции была уничтожена крупная база пакистанских талибов, действовавших на приграничной территории. По данным афганской стороны, в ответных действиях были поражены несколько пакистанских постов.

Несмотря на призывы к миру со стороны Саудовской Аравии и Катара, переходы на границе остаются закрыты. Власти Кабула утверждают, что убили 58 пакистанских солдат в ответ на нарушения воздушного пространства. Пакистан сообщил о потере 23 военнослужащих и ликвидации более 200 боевиков.

Ситуация на границе остается напряженной, официальные переговоры по урегулированию пока не начались.