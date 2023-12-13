На границе Гайаны и Венесуэлы заметили военную активность

Вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео заявил о возросшей военной активности на границе с Венесуэлой после проведения референдума Каракаса по земле Эссекибо. В интервью газете Financial Times он отметил, что ситуация вызывает озабоченность.

Эссекибо – спорная территория площадью 159 500 км квадратных, расположенная в западной части республики Гайана в бассейне реки Эссекибо. В ноябре 2023 года на границе Гайаны и Венесуэлы обострился пограничный конфликт, после которого Каракас объявил Эссекибо своей землей – 24-м штатом.

3 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро инициировал референдум в поддержку претензий Каракаса на земли Эссекибо. В бланке голосования было пять вопросов для граждан Венесуэлы, которые касались планов властей страны по созданию штата Гайана-Эссекибо с предоставлением его населению венесуэльского гражданства.

В результате голосования порядка 95% венесуэльцев высказались за присоединение региона.

После этого события президент Гайаны Ирфаан Али назвал действия соседнего государства угрозой национальной безопасности. Он подчеркивал, что республика обратиться в Совет безопасности ООН и ко всем международным партнерам.

14 декабря главы Гайаны и Венесуэлы проведут встречу в Сент-Винсент и Гренадине по вопросу спорной территории Эссекибо.