На границе с Финляндией в Карелии задержали более 150 мигрантов

Больше 150 иностранцев с просроченными российскими визами задержаны на границе с Финляндией в Карелии, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Марину Кабатюк.

«С 15 по 21 ноября на территории Карелии было задержано свыше 150 иностранных граждан, которые, имея истекшие российские визы, двигались в сторону российско-финляндской границы. Большая часть нелегалов задержана после 18 ноября», – уточнила Кабатюк.

Она также добавила, что сейчас мигранты находятся в местах принудительного пребывания граждан в Отделе внутренних дел (ОВД) Карелии. Им грозит штраф и принудительное выдворение за пределы России.

18 ноября пограничная служба Финляндии сообщила о закрытии четырех пунктов пропуска на границе с РФ – «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Ограничения будут действовать до февраля 2024 года.

Позже Финляндия ограничила движение через пятый КПП – «Вартиус». Такие меры, как сообщали власти страны, связаны с увеличением потока беженцев из различных стран, включая Сирию, Ирак, Сомали, которые переходят границу через Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя такое решение финских властей, назвала его необоснованным. По мнению Захаровой, Финляндия создает дополнительные разделительные линии между Россией и Европой. Также официальный представитель ведомства назвала дезинформацией обвинения финской стороны в том, что Москва намеренно провоцирует миграционный кризис.