На химическом заводе в Германии прогремел взрыв

На одном из крупнейших химическом заводе Германии прогремел взрыв, сообщило немецкое издание Bild. По информации источника, инцидент произошел в городе Людвигсхафен на территории предприятия, принадлежащего компании BASF.

Как уточняет издание, 14 человек получили ранения. Взрыв был слышен около 13:00 по московскому времени (12:00 по местному времени).

По данным Bild, вслед за хлопком последовал пожар. Вскоре он был потушен. Уточняется, что сотрудники предприятия получили легкие ранения. Они были госпитализированы.

В связи с инцидентом городская администрация и пожарные опубликовали предупреждение об опасности в связи с выделением в атмосферный воздух продуктов горения.

Причины чрезвычайного происшествия уточняются.

В 2021-м году в немецком городе Леверкузен произошел взрыв на мусоросжигательном заводе, принадлежащем компании «Бауэр». Местные власти тогда назвали этот инцидент «чрезвычайной угрозой», в связи с чем были перекрыты дороги. Также столб черного дыма охватил расположенные рядом с промышленной зоной населенные пункты.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил США, что после размещения ракет в ФРГ РФ развернет свое оружие.