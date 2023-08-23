На «Иви» составили третий протокол за распространение информации об ЛГБТ

Останкинский суд Москвы составил новый протокол на онлайн-кинотеатр «Иви» за распространение информации о нетрадиционных отношениях среди несовершеннолетних. Об этом в среду, 23 августа, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Данный протокол стал третьим, составленным за последнее время на «Иви». В середине июля онлайн-кинотеатр также получил штраф в размере 1 млн рублей за показ фильма «Идеальные незнакомцы». Сервис не обозначил эту картину маркировкой «18+». 29 августа суд рассмотрит третий протокол в отношении «Иви».

«Протокол зарегистрирован 23 августа, дата его рассмотрения пока не назначена», – уточнили в ведомстве.

Протокол на онлайн-кинотеатр составлен по статье 6.21.2 «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол». Она появилась в КоАП в конце 2023 года.

За нарушение закона по этой статье предусмотрен штраф до 4 млн рублей. Юридическим лицам может грозить административное приостановление деятельности.

16 августа Савеловский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей компанию «Вымпел-Коммуникации» за аналогичное нарушение. В суде отметили, что поводом для дела стал показ фильма «Маленькая Италия», на который не была поставлена маркировка «18+». В этом же месяце был оштрафован онлайн-кинотеатр «ОККО».

15 августа также был оштрафован «Кинопоиск». На видеосервисе были размещены фильмы, которые не промаркированы меткой «18+». Так, например, соответствующее предупреждение не было на фильмах «Александр», «Любовь, Любовь, Любовь» и «Доктор Ти и его женщины».