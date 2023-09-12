На юге Китая сбежали больше 70 крокодилов

Более 70 крокодилов сбежали из питомника в южной китайской провинции Гуандун, сообщило во вторник, 12 сентября, издание Sichuan Daily .

По информации источника, животные выбрались на волю из-за паводков, которые вызваны продолжительными ливнями. Ферма находится в районе Маонань. Сбежали 69 взрослых особей и шесть – молодых.

От крокодилов никто не пострадал, но власти призвали местных жителей соблюдать осторожность – не ловить рыбу, не находиться у водоемов, а также воздержаться от купания.

Отмечается, что специальные службы уже приступили к решению ситуации.

Дожди обрушились на Китай в минувшие воскресенье и понедельник. Стихия вызвала оползни на юге страны. Есть жертвы – погибли семь человек, еще трое – пропали без вести в регионе Гуанси.

Крокодилы – это полуводные хищники, принадлежащие к отряду водных позвоночных. Они считаются самыми крупными особями группы пресмыкающихся. Крокодилы нападают на людей и являются наиболее опасными для человека крупными хищникам. Животные преимущественно обитают в тропиках.