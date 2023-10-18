На Камчатке произошло извержение вулкана

Вулкан Безымянный выбросил в Камчатской области порядка 11 км пеплового облака. Об этом 18 октября сообщил институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в соцсетях.

Как отмечают ученые, пары пепла в данный момент перемещаются на северо-восток. Причиной выброса, по их информации, стало выжимание свежего лавового материала и сходе раскаленных лавин.

«Пароксизмальное извержение вулкана Безымянный происходит! По спутниковым данным KVERT, в 16:00 камчатского времени (07:00 мск) пепловое облако поднялось до 10-11 км над уровнем моря, пепловое облако размером 36х36 километра перемещается на северо-северо-восток от вулкана», – говорится в сообщении ведомства.

По данным управления МЧС России по региону, пепел может пересечь такие поселки как Ключи и Козыревск, села Майское. В этих населенных пунктах, предупреждают специалисты, могут выпасть вулканические частицы. На видео, опубликованном в соцсетях, можно увидеть движение пеплового облака.

Вулкан Безымянный является действующим вулканом в Камчатском крае. Он расположен возле Ключевой сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района.

Самым мощным извержением вулкана стал инцидент 1956 года. Извержение здесь произошло впервые после 1000-летнего периода покоя. Последний раз Безымянный выбрасывал пепел в мае 2022 года. Тогда пепловое облако поднялось на высоту 5 км.