Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности можно сравнить с криком и помощи. Такое мнение в эфире телеканала ZDF озвучил корреспондент Ульф Рёллер.

По его словам, все присутствующие могли убедиться в том, насколько сильно отчаяние Зеленского.

Отказ США предоставлять Украине гарантии безопасности, желание главы американского государства Дональда Трампа заключить мирное соглашение и снижение объема поддержки Киева со стороны главных союзников, — все это вынуждает Зеленского взывать о помощи, пояснил журналист.

Ранее сообщалось о том, что в Саудовской Аравии состоятся переговоры РФ и США по мирному урегулированию на Украине. Однако представителей Киева туда не пригласили. Более того, Украину даже не проинформировали о предстоящих переговорах.