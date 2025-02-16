Украину не пригласили на переговоры России и США в Саудовской Аравии

Об этом на своей странице в соцсети сообщила журналистка телеканала Fox News.

В Саудовской Аравии состоятся переговоры РФ и США по мирному урегулированию на Украине. Однако представителей Киева туда не пригласили.

Более того, отметила она, Украину даже не проинформировали о предстоящих переговорах.

15 февраля агентство Bloomberg сообщило, что представители США и России планируют встретиться на следующей неделе в Саудовской Аравии. Цель встречи – подготовить почву для переговоров лидеров двух стран по поводу мирного урегулирования на Украине. До марта участники должны будут определить дату встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Ранее сообщалось о том, что Келлог раскрыл требования к России на переговорах по Украине.