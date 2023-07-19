На Крымском мосту автомобили продолжают проезжать по реверсивному движению

В Министерстве транспорта Республики Крым сообщили, что реверсивное движение на Крымском мосту работает – автомобили продолжают двигаться согласно схеме. Это подтвердил глава ведомства Николай Лукашенко в своих соцсетях.

«Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме», – написал он.

19 июля стало известно о пожаре на полигоне в Кировском районе республики. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за возгорания перекрыт участок федеральной трассы «Таврида». Также, по его словам, власти эвакуируют около двух тысяч человек, которые живут в близлежащих с полигоном населенных пунктах.

В ночь на 17 июля киевский режим атаковал надводными беспилотниками Крымский мост, в результате чего было повреждено автомобильное полотно. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту теракта, из-за которого погибло два человека и пострадал ребенок.

На данный момент добраться до других регионов России можно альтернативными маршрутами – через новые территории или с помощью паромной переправы.