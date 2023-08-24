На Крымском мосту восстановили автомобильное движение

Движение автомобилей на Крымском мосту восстановлено. Об этом в четверг, 24 августа, сообщается в канале об оперативной обстановке на мосту.

Движение было перекрыто утром в 9:13 по московскому времени. 23 августа движение по мосту также было перекрыто около 17:50.

Движение на Крымском мосту периодически перекрывается. Людей просят сохранять спокойствие и следовать указаниям специалистов.

Крымский мост с начала специальной военной операции два раза подвергался атакам со стороны ВСУ. В октябре 2022 года украинские спецслужбы устроили теракт на мосту с помощью взрывного устройства, которое было замаскировано в полиэтиленовую пленку. Тогда было повреждено дорожное полотно и погибли люли.

17 июля ВСУ атаковали Крымский мост с помощью надводных беспилотников. В результате теракта также было повреждено автомобильное полотно и погибли люди – муж и жена из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и попала в больницу.