На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей

Оперативный канал информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщил о временной приостановке движения.

Водителей, которые остались на мосту, призвали сохранять спокойствие и слушать указания сотрудников транспортной безопасности.

14 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о полном открытии Крымского моста. По его словам, это произошло на 18 дней раньше запланированного срока.

Впервые теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В грузовик, следовавший из Краснодарского края, было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало во время движения по мосту.

17 июля Служба безопасности Украины (СБУ) предприняла попытку атаковать Крымский мост надводными беспилотниками. В результате было разрушено шоссейное полотно. Два человека погибло.

В канале оперативного центра регулярно появляется информация об изменения в движении на Крымском мосту.