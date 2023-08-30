На Кубани обнаружили обломки дрона

В Витязевском лимане в Краснодараком крае обнаружили обломки беспилотника, сообщил в среду, 30 августа, оперативный штаб региона.

По данным ведомства, специалисты проверяют аппарат.

«Обломки неустановленного устройства, обнаруженного в Витязевском лимане около суток назад, изъяты оперативными службами для проведения проверки. Предположительно, это гражданский коммерческий БПЛА», — следует из сообщения.

Отмечается, что взлет и падение какого-либо объекта в районе лимана накануне не фиксировался.

Витязевский лиман расположен в дельте реки Кубань в 18 км к северу от Анапы. Он является самым южным из Черноморско-Азовских лиманов Таманского полуострова.

Сообщения о найденных обломках БПЛА в СМИ начали появляться 29 августа, однако официальная информация появилась 30 августа.

В ночь на 30 августа Псковскую область атаковали беспилотники, в результате чего произошел пожар на аэродроме, где располагаются воздушные суда военно-транспортной авиации Ил-76.

Кроме того, в эту же ночь ВСУ предприняли попытку атаковать Севастополь, Орловскую, Брянскую, Калужскую, Московскую и Рязанскую области. По данным Министерства обороны РФ, летательные аппараты были сбиты и перехвачены силами ПВО.