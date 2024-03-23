На Куйбышевском НПЗ в Самарской области потушили пожар

Открытое горение на Куйбышевском нефтеперерабатывающий заводе в Самарской области, которое минувшей ночью атаковали украинские беспилотники, ликвидировали. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

23 марта в сети появилось видео, на котором видны столбы дыма на НПЗ. Соответствующие кадры опубликовал канал Mash.

Позже губернатор области Дмитрий Азаров сообщил, что НПЗ было атаковано при помощи БПЛА. По его информации, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Азаров уточнил, что попытку атаки со стороны ВСУ удалось отбить. Он добавил, что техническое оборудование ущерба не получило.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории России. Так, 16 марта была совершена атака БПЛА на два российских НПЗ — на Сызранский и Новокуйбышевский. Заводы входят в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть».

Министерство обороны РФ регулярно информирует о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в разных регионах страны. Чаще всего под удар ВСУ попадают Брянская, Курская и Белгородская области.

Ранее мы сообщали, что российский беспилотники «Герань-2» в ночь на субботу, 23 марта, ударили по инфраструктурным целям на Украине.