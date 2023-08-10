На Марсовом поле во Львове эксгумировали останки более 650 человек

Фото: [ Демонтаж советской звезды на на военном мемориале "Марсово поле" во Львове. Архивное фото ]

Во Львове на мемориальном кладбище на Марсовом поле эксгумировали останки 653 человек, сообщили мэрия города в своих соцсетях. Там находились могилы погибших воинов Первой мировой войны и советского периода.

Отмечается, что специалисты проводили работу на кладбище четыре месяца.

«Всего нашли останки 653 человек. Из них 26 – периода Первой мировой войны, часть – Второй мировой войны», – говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что найденные захоронения времен Первой мировой войны перенесут мемориальный комплекс, который планируют построить в будущем. Останки времен Советского Союза переместят в специальный депозитарий.

Также в ведомстве сообщили, что в ближайшее время специалисты приступят к исследованию и эксгумации захоронений на центральной аллее некрополя.

В 2022 году власти Львова решили перезахоронить останки участников Великой Отечественной войны, погибших во время освобождения города от фашистских захватчиков, с мемориального кладбища на Марсовом поле. Тогда в мэрии города уточнили, что на их месте появится мемориал украинским военнослужащим.

В октябре 2021 года согласно украинской политики по декоммунизации на мемориале демонтировали памятный знак «Орден Отечественной войны».

С начала специальной военной операции на Украине обострилась политика декоммунизации. В разных регионах страны администрации городов и поселков сносят памятники советским воинам, а также переименовывают улицы. Кроме того, сейчас на Украине избавляются от всего, что связано с Россией – сносят памятники деятелям русской культуры, русским полководцам.

6 августа на монументе «Родина-мать» завершились работы по демонтажу советского герба. Теперь вместо него там расположен герб Украины, а власти страны планируют переименовать памятник в «Украину-мать».