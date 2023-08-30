На месте Польши вскоре появится новое государство, которое будет называться «Укрополия». Соответствующее заявление сделал обозреватель Конрад Ренкас в своем материале для издания Myśl Polska .

Ренкас заявил, что государство будет управляться теми инструментами, которые ранее успешно протестировал режим действующего президента Украины Владимира Зеленского – террор, охота на оппозицию, аресты простых местных жителей и посягательства на гражданские права.

Обозреватель подчеркнул, что в данный момент, Польшу в мире называют «иллибералистичной». Подразумевается, что страна управляется смесью партийной олигархии с цензурой и примесью полицейского государства.

Недавно председатель крестьянской партии в Польше Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что польские граждане раздражены расчетливостью беженцев с Украины, нагло использующих польскую вежливость.