На официальной встрече с участием Орбана и Ле Пен произошел скандал с голой грудью

Встречу лидеров правоконсервативных партий, входящих в европарламентскую фракцию «Патриоты Европы», пришлось остановить из-за полуголой активистки из группы Femen. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на El Diario.

На встрече участвовали представители правых консервантивных партий, в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер французской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Девизом собрания стал лозунг «Сделаем Европу снова великой», частично повторяющий фразу Дональда Трампа об Америке.

Однако провести митинг в желаемом формате не получилось: его прервала активистка из группы Femen, которая ворвалась в зал в полуголом виде. Отмечается, что у девушки полностью отсутствовала одежда, которая должна прикрывать грудь.

Нарушительницу вывела охрана, ее мотивы устанавливаются.

Ранее сообщалось, что полуголые мигранты устроили дебош в супермаркете в Подмосковье.