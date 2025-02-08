На официальной встрече с участием Орбана и Ле Пен произошел скандал с голой грудью
Активистка из Femen разделась на митинге с участием Орбана и Ле Пен в Мадриде
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Встречу лидеров правоконсервативных партий, входящих в европарламентскую фракцию «Патриоты Европы», пришлось остановить из-за полуголой активистки из группы Femen. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на El Diario.
На встрече участвовали представители правых консервантивных партий, в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер французской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Девизом собрания стал лозунг «Сделаем Европу снова великой», частично повторяющий фразу Дональда Трампа об Америке.
Однако провести митинг в желаемом формате не получилось: его прервала активистка из группы Femen, которая ворвалась в зал в полуголом виде. Отмечается, что у девушки полностью отсутствовала одежда, которая должна прикрывать грудь.
Нарушительницу вывела охрана, ее мотивы устанавливаются.
Ранее сообщалось, что полуголые мигранты устроили дебош в супермаркете в Подмосковье.