Полуголые мигранты устроили дебош в супермаркете в Подмосковье
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В супермаркет в подмосковной Кубинке заявились полуголые мигранты. Об инциденте сообщает «МК».
Они расхаживали по магазину с голым торсом, в шортах и тапках. Более того, неадекватные посетители вели себя агрессивно и демонстрировали покупателям половые органы.
На шокирующее поведение выходцев из ближнего зарубежья местные жители пожаловались в пабликах.
Мигрантов выгнали из магазина.
Очевидцы происшествия обратились в полицию.
В отношении мигрантов возбуждено уголовное дело.
Расследование под личный контроль взял глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Ранее сообщалось о том, что нарушения миграционного законодательства пресекли в Коломне.