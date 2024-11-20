Полуголые мигранты устроили дебош в супермаркете в Подмосковье

В супермаркет в подмосковной Кубинке заявились полуголые мигранты. Об инциденте сообщает «МК».

Они расхаживали по магазину с голым торсом, в шортах и тапках. Более того, неадекватные посетители вели себя агрессивно и демонстрировали покупателям половые органы.

На шокирующее поведение выходцев из ближнего зарубежья местные жители пожаловались в пабликах.

Мигрантов выгнали из магазина.

Очевидцы происшествия обратились в полицию.

В отношении мигрантов возбуждено уголовное дело.

Расследование под личный контроль взял глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось о том, что нарушения миграционного законодательства пресекли в Коломне.