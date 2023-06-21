На онлайн-кинотеатр «Иви» составили протокол за распространение информации об ЛГБТ среди детей

В отношении онлайн-кинотеатра «Иви» составили протокол за распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Останкинского районного суда Москвы.

Протокол был составлен по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Ответственный за нарушение закона по этой статье должен заплатить штраф в размере от одного до четырех миллионов рублей. Также в отношении виновного могут ввести ограничения на действия сроком на 90 суток.

Отмечается, что дата судебного заседания в отношении «Иви» пока не назначена.

Во вторник, 20 июня, на онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» в Замоскворецкий суд Москвы поступил аналогичный протокол. Компании также грозит штраф и ограничения деятельность на 90 суток.

Аналогичные протоколы уже были составлены на онлайн-сервисы Premier и Start, компанию «ФОНБЕТ ТВ», которая владеет телеканалом «ТНТ Music», а также компанию «Мегафон».

24 ноября 2022 года Государственная Дума РФ приняла закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола. 5 декабря закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно новому закону, физические и юридические лица рискуют получить крупные штрафы за его нарушение, а иностранцев, пропагандирующих ЛГБТ, могут выдворить из страны.