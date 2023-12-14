На певца Шарлота возбудили новое уголовное дело из-за сожжения паспорта

На певца и композитора Шарлота (Эдуарда Шарлота) завели новое уголовное, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что дело завели из-за сожжения российского паспорта.

«Возбуждено новое дело по статье 325 УК России за публичное сожжение российского паспорта», – сказал источник.

Уголовное преследование Шарлота началось 2 декабря после того, как Кировский районный суд Самары арестовал певца. Его заключили под стражу до 24 января 2024 года. Шарлот обвиняется в нарушении нескольких статей УК РФ – реабилитация нацизма (ч. 4 ст. 354.1) и публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148).

Все эпизоды связаны с размещением в социальных сетях Шарлота оскорбительных видеороликов.

22 ноября Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отправил артиста под арест на 13 суток за мелкое хулиганство. Он свою вину полностью признал.

Шарлоту 25 лет. Он получил известность после участия в шоу «Песни на ТНТ». В финал он не попал, но зрителям понравился его стиль исполнения композиций. Кроме того, певец был рекламным лицом компании «Мегафон».

Позже популярность Шарлота сошла на нет из-за разногласий с лейблом. Привлекать внимание к себе певец начал неоднозначными заявлениями в соцсетях. Артист также инициировал свою смерть.