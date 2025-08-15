Игрушка мальчика из Брянской области помогла бойцу СВО выжить

Бойца специальной военной операции (СВО) во время боевых действий спас обычный игрушечный тигр. Об этой истории рассказало издание «Брянская губерния».

Символизм игрушки заключается в том, что российскому солдату ее подарил мальчик из Брянской области перед тем, как тот отправился на фронт.

Как пишет издание, боец носил тигренка в кармане в качестве талисмана. Однажды, случайно выронив его, он наклонился поднять игрушку — в этот момент над его головой просвистела пуля. Таким образом, детский подарок стал ангелом-хранителем.

Не менее удивительная история произошла с участником СВО из Осетии. Мужчина всегда носил на шее цепочку с медальоном, на котором изображен Уастырджи — почитаемый на Кавказе покровитель мужчин и воинов.

Во время обстрела в Курской области осколок мины попал ему в шею, но застрял всего в двух миллиметрах от сонной артерии — ровно там, где находился медальон. Врачи уверены — если бы не священный символ, ранение было бы смертельным.

Ранее сообщалось, что боец СВО выжил и добрался до своих, мучаясь от адской боли после подрыва двух минах.