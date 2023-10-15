На пороге войны: Иран определился со сроками своего нападения на Израиль

В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали вероятность военного участия Тегерана на стороне палестинцев в вооруженном противостоянии Израиля с ХАМАС.

Там пояснили, что на данным момент позиция иранских властей следующая: Тегеран не станет вмешиваться в конфликт, если Израиль не будет пытаться территорию Ирана. В постпредстве Ирана при ООН отметили, что палестинский фронт сопротивления пока может сражаться с ЦАХАЛ вполне на равных.

«Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. Фронт сопротивления может защитить себя», — заявили в постпредстве.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее сообщалось, что журналисты федерального российского телеканала попали под обстрел ХАМАС.