На предприятии в Днепропетровской области произошел пожар

Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что на одном из предприятий Днепропетровской области произошел пожар. Об этом он сообщил в понедельник, 22 января, в своих соцсетях.

Он отметил, что возгорание произошло в результате уничтожения в небе над регионом беспилотника. Его обломки упали на объект, в результате чего произошло возгорание. Лысак отметил, что инцидент произошел ночью. Пожарные смогли потушить огонь.

Вечером, 21 января, в Днепропетровской области звучал сигнал воздушной тревоги. Также «красным» на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации «горели» Сумская, Харьковская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.

Информации о том, какой именно загорелся объект, нет.

Ранее мы также сообщали, что в Херсоне, подконтрольном ВСУ, прозвучали взрывы.

Удары по критической инфраструктуре Украины со стороны ВС РФ начались 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено шоссейное полотно. Террористы заложили в грузовик, следовавший по мосту из Краснодарского края, взрывное устройство.

Как объяснил удары по объектам критической инфраструктуры Украины министр обороны России Сергей Шойгу, такие меры направлены на снижение военного потенциала ВСУ. Действия ВС РФ, подчеркивал глава оборонного ведомства, не направлены против украинских мирных жителей.