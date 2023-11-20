На президентских выборах в Аргентине победил противник вступления в БРИКС Милей - РИА Новости
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Кандидат в президенты Аргентины Масса заявил, что победителем второго тура выборов гравы государства стал его оппонент Хавьер Милей.
Напомним, Милей выступает за курс на более плотное сотрудничество с США и другими странами Запада. Присутствие Аргентины в составе БРИКС политик считает нежелательным.
«Победителем на выборах президента Аргентины стал противник вступления страны в БРИКС Милей», - цитирует заявление Массы РИА Новости.
Других подробностей результатов президентских выборов в Аргентине пока не приводится.