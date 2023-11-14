На Сахалине заявили, что Япония не может претендовать на Курилы, так как сама является оккупированной страной

Япония не имеет права поднимать вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов, хотя бы по той причине, что сама находится под частичной оккупацией США, заявил РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников.

Под оккупацией он имел в виду американские военные базы, расположенные в Японии.

У России и Японии со времен после второй мировой войны так и не заключен мирный договор. Токио считает, что он не возможен без уточнения статуса так называемых «северных территорий», островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Болотников считает, что мирный договор с Японией нужен. Страны должны дружить и развивать экономические и культурные связи. Однако не может идти речь о каких-либо территориальных уступках со стороны России.