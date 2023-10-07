На саммите ЕС в Гранаде произошел дипломатический скандал с участием глав Италии и Франции

Одна из основных тем, которые рассматривались на мероприятии, это миграция и проблемы мигрантов. Из-за этой темы произошла размолвка между лидерами нескольких европейских стран.

Джордж Мелони и Франсуа Макрон согласились на предложение британского премьер-министра Риши Сунака встретиться с ним и обсудить миграционную тематику. На это очень ревниво отреагировал испанский премьер Педро Санчес.

«В раздражении отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком в четверг», - так описало его поступок агентство Bloomberg.

Он посчитал, что трехсторонняя встреча глав Италии, Франции и Британии отвлекает их от основных переговоров, которые велись на саммите. Причем они проходили именно под руководством Санчеса, поэтому прямое общение Мелони, Макрона и Сунака умаляло влияние главы Испании. В итоге лидеры Евросоюза так ни о чем и не договорились по итогам встречи. Они не сумели выработать общую точку зрения на миграцию.