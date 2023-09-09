На северо-западе Крыма сбили вражеский беспилотник

В своих соцсетях глава региона сообщил в субботу, 9 сентября, что дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны. Он призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские ПВО и системы радиоэлектронной борьбы уничтожили за прошедшую неделю 247 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

С начала специальной военной операции России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные территории РФ. Часто украинские военные используют для этих целей беспилотники. Также ВСУ применяют артиллерию и минометы.

Больше всего от действий киевского режима страдают Белгородская, Брянская и Курская области. В Республике Крым также периодические сообщают о попытках ВСУ атаковать полуостров. Ранее Минобороны России сообщили о попытках ВСУ атаковать Крымский мост с использованием безэкипажных катеров.

Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю сбили и подавили 247 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.