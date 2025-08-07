«На следующей неделе»? Не факт! Почему саммит Трампа и Путина под угрозой срыва?

Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на следующей неделе может не состояться, так как подготовка этих переговоров потребует больше времени. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает телеканал CNN.

6 августа New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала о том, что американский лидер готов встретиться с российским коллегой уже на следующей неделе.

А после этого провести переговоры с участием Путина и Зеленского.

Вместе с тем в Белом доме заявили, что этому саммиту должны предшествовать встречи, в ходе которых будут решать вопросы логистики.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский обсудил с Трампом итоги московских переговоров.