«На следующей неделе»? Не факт! Почему саммит Трампа и Путина под угрозой срыва?
Встреча Трамп с Путиным: Белый дом бьет тревогу из-за логистики
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на следующей неделе может не состояться, так как подготовка этих переговоров потребует больше времени. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает телеканал CNN.
6 августа New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала о том, что американский лидер готов встретиться с российским коллегой уже на следующей неделе.
А после этого провести переговоры с участием Путина и Зеленского.
Вместе с тем в Белом доме заявили, что этому саммиту должны предшествовать встречи, в ходе которых будут решать вопросы логистики.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский обсудил с Трампом итоги московских переговоров.