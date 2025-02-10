На суде опровергли доводы СК по делу генерала Попова о хищении металла в зоне СВО

Допрошенные военнослужащие по делу генерала-майора Ивана Попова опровергли на судебном заседании данные Следственного комитета РФ о ненужности металлических конструкций и их хищении в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщил ТАСС.

Отмечается, что бойцы 58-й армии ВС РФ, которой командовал Попов, подтвердили необходимость металлоконструкций для устройства защитных сооружений и поддержания техники, отметив, что заявленные следствием около 1 тыс. тонн арматуры и металлических листов никак не могли быть похищены со склада в Белореченске.

Как отметили свидетели, предприниматель Сергей Моисеев, который ранее поставлял металл 58-й армии, сталкивался с проблемами, так как некоторые лица не желали заниматься доставкой. Кроме того, военнослужащие рассказали, что после отстранения Попова от командования поставки металлических конструкций и вовсе прекратились.

Адвокат Попова Сергей Буйновский подтвердил информацию о необходимости металла в армии, но воздержался от дополнительных комментариев, ссылаясь на продолжение допросов свидетелей защиты.

Как отметил источник, около 20 командиров военных частей также выступили против доводов следствия, предоставив свои свидетельства.

Кроме того, власти Запорожской области, где происходили события, отказались признать себя потерпевшей стороной, заявив об отсутствии причиненного ущерба региону.

Генерала Попова арестовали 17 мая 2024 года. Позднее его перевели под домашний арест. Он обвиняется в хищении более 1,7 тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области.

Следствие утверждает, что Попов действовал в составе организованной группировки вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в зоне СВО и посмертно получил звание Героя России, и предпринимателем Сергеем Моисеевым. Сам генерал Попов все обвинения отвергает.

Ранее сообщалось, что гособвинение закончило представлять доказательства по делу генерала Ивана Попова.