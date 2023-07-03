На Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов

На Тайвань прибыла делегация конгрессменов-республиканцев из США, сообщило внешнеполитическое ведомство острова.

Визит должен продлиться пять дней. Возглавляет делегацию конгрессмен Кевин Харт. Планируется, что американцы встретятся с рядом высокопоставленных чиновников Тайваня.

В августе прошлого года на Тайвань прилетала Нэнси Пелоси, занимавшая на тот момент пост спикера палаты представителей США. Визит наделал много шума и существенно ухудшил американо-китайские отношения.

В середине июня в Китае побывал госсекретарь США Энтони Блинкен. По итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он сделал «революционное» заявление о том, что США не поддерживают независимость Тайваня.

Усилия Блинкена по налаживанию отношений с Пекином свел на нет президент Джо Байден, назвавший Си Цзиньпина «диктатором».