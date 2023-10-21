На Украине администрацию президента считают параллельным правительством

По словам депутата Верховной рады Ирины Геращенко, офис действующего президента Незалежной Владимира Зеленского является своего рода параллельным правительством. Об этом она сообщила в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Парламентарий уточнила, что в офисе главы государства работают 80 советников, что является обыкновенным бардаком.

По ее мнению, администрация Зеленского вмешивается в работу всех органов власти, от нее получают указания силовики и парламент, а на самом деле офис президента ни за что не несет ответственности.