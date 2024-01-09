В зоне проведения российской СВО на территории Украины был ликвидирован 20-летний морпех из Соединенных Штатов Сет Патрик Брайан. Об этом сообщило издание The Parkersburg News and Sentinel из города, в котором был рожден погибший американский военный.

Как сообщается в социальных сетях TrackANaziMerc, погибший боец прибыл на территорию Украины в 2022-м году. Известно также, что в прошлом году Брайан получил ранение возле Бахмута – там он был ранен осколком от гранаты и получил сотрясение мозга.

Теперь сообщается, что американский военный был ликвидирован бойцами российских ВС на Запорожье, во время операции на реке Днепр.

Ранее российское Министерство обороны сообщило о том, что помощь Украине из государств Европы и коллективного Запада составила свыше 200 миллиардов долларов с момента начала российской спецоперации.