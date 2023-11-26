На Украине еще сильнее увеличат полномочия работников военкоматов

Секретарь комитета украинской Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что до конца года на Украине будет разработан законопроект, который увеличит полномочия сотрудников местных военкоматов. Соответствующее заявление он сделал в беседе с Radio NV.

С недавнего момента, военкоматы на Украине носят название ТЦК. Костенко указал на то, что в данный момент у местных военкоматов нет прав на остановку граждан Украины для вручения повесток и проверки документов.

Он заявил, что в скором времени, при участии украинского Минобороны и Генштаба, полномочия сотрудников ТЦК будут расширены, и они смогут так делать.

Недавно секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в скором времени случится волна демобилизации.