На Украине хотят запретить наличные деньги

Наличная валюта на Украине может оказаться под запретом. С такой идеей выступил заместитель главы офиса президента страны Ростислав Шурма во время лондонской конференции Ukraine Recovery Conference. Он считает, что такие меры помогут победить коррупцию. Слова Шурмы приводит издание «КП на Украине».

«Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем. Но это очень глубокие и серьезные обсуждения с нашей командой, с премьер-министром, президентом. Мы хотим быть первой полностью cashless экономикой», – сказал Шурма.

Киев считает, что отсутствие наличных денег в стране ликвидирует от 95% до 99% всех случаев коррупции. Шурма уточнил, что в ближайшее время власти Украины представят дорожную карту с соответствующей программой.

По мнению президента украинского аналитического центра Александр Охрименко, которое приводит издание «КП на Украине», данная инициатива является «пиаром и глупостью», так как в стране коррупция действует через офшоры. По информации эксперта, на Украине около 40% расчетов осуществляются наличным образом. Жители государства обналичивают больше 2 триллионов гривен в год – это больше 54 миллиарда долларов.

Гривна была введена в качестве денежной единицы на Украине 2 сентября 1996 года в соответствии с указом бывшего президента страны Леонида Кучмы.

По информации Transparency International, которая ежегодно публикует данные о коррупции, Украина заняла в 2022 году 116 место в рейтинге самых коррумпированных стран.