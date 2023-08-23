«На Украине идет борьба с церковью»: священник РПЦ ответил на запрет крестного хода православным паломникам

Тернопольский облсовет запретил паломникам Украинской православной церкви (УПЦ) крестный ход через территорию области, пишут украинские СМИ. Паломники идут в Почаевскую лавру.

Священник РПЦ Николай Харитонов считает, что запрет связан с гонениями на УПЦ.

«На Украине идет борьба с церковью, которая твердо стоит в верности канонам православной веры», — заявил он корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

СМИ пишут, что все 42 депутата, присутствовавшие на голосовании, проголосовали против проведения крестного хода на территории области. Хмельницкий, Волынский и Ровенский облсоветы уже приняли аналогичное решение.

Николай Харитонов в этом ключе подчеркнул, что власти Украины не заботятся о своем народе и намеренно «уничтожают все святое».

«Поэтому простому народу не дают даже почтить свои святыни крестным ходом», — заключил собеседник издания.

Ранее стало известно, что на Украине начали вручать повестки приехавшим в Почаевскую лавру на крестный ход людям.