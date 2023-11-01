На Украине испугались удара от Запада
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Уменьшение объемов военной помощи для Украины со стороны Соединенных Штатов на фоне смещения общественного внимания на палестино-израильский конфликт станет для страны ударом. Соответствующее заявление сделал украинский политолог Андрей Золотарев в беседе с YouTube-каналом «Александр ШЕЛЕСТ»*, передает издание РИА Новости.
Золотарев назвал перспективу для своей страны «грустной» в вопросах финансовой и военной поддержки от Запада. Он выразил мнение, что она не прекратится в полной мере, но будет заметно «урезана».
Эксперт предрек уменьшение западной помощи до уровня, на котором ситуация для Украины превратится в катастрофическую. Одним из самых вероятных сценариев, по словам Золотарева, является тот, в котором Запад вынуждает Зеленского сесть за стол переговоров с российской стороной.
* – признан иноагентом на территории РФ.