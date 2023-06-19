На Украине могут признать Белоруссию страной-агрессором

Законопроект о признании Республики Беларусь страной-агрессором зарегистрировали в Верховной раде Украине, сообщили РИА Новости со ссылкой на украинского парламентария Ярослава Юрчишина.

Соответствующий документ под названием «Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признании Республики Беларусь государством-агрессором» был зарегистрирован на сайте Рады 16 июня, однако самого текста относительно этого вопроса нет.

«Этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины», – заявил Юрчишин.

19 июня ТАСС со ссылкой на директора департамента стран СНГ МИДа РФ Алексей Полищук сообщил, что Киев разместил вдоль границы с Белоруссией «существенные» воинские контингенты. Как отметил Полищук, командование ВС Украины таким образом планирует изучить обороноспособность Союзного государства.

9 июня президент России Владимир Путин анонсировал размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Ранее глава государства заявил, что с просьбой передать оружие такого типа к нему обратился лично президент республики Александр Лукашенко. Сейчас в соседнем государстве готовятся к открытию хранилищ для ядерного оружия.