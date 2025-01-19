На Украине может начаться политическое преследование экс-президента Порошенко

По информации источников, близких к руководству страны, применение санкций может обернуться для Порошенко* «хорошим пасом», предоставив ему возможность объявить о политическом преследовании.

В то же время, не все члены окружения Зеленского поддерживают эту инициативу, опасаясь, что такое решение может вызвать негативную реакцию в Европе.

Накануне Порошенко заявил, что ему отказали в возможности покинуть Украину для участия во встрече с лидером Европейской народной партии (ЕНП) Манфредом Вебером в Европарламенте. По словам спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, этот отказ связан из-за нарушения сроков командировки.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что сына экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея признали на Украине уклонистом.

*признан в России экстремистом и террористом.