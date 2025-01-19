На Украине может начаться политическое преследование экс-президента Порошенко
«Страна.ua»: офис Зеленского может ввести санкции против Порошенко
Фото: [rutube.ru/Первый канал]
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского обсуждают введение санкций против бывшего лидера страны Петра Порошенко*, сообщило украинское издание «Страна.ua».
По информации источников, близких к руководству страны, применение санкций может обернуться для Порошенко* «хорошим пасом», предоставив ему возможность объявить о политическом преследовании.
В то же время, не все члены окружения Зеленского поддерживают эту инициативу, опасаясь, что такое решение может вызвать негативную реакцию в Европе.
Накануне Порошенко заявил, что ему отказали в возможности покинуть Украину для участия во встрече с лидером Европейской народной партии (ЕНП) Манфредом Вебером в Европарламенте. По словам спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, этот отказ связан из-за нарушения сроков командировки.
Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что сына экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея признали на Украине уклонистом.
*признан в России экстремистом и террористом.