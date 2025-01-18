Сына Порошенко* признали уклонистом на Украине

Алексей Порошенко, сын бывшего президента Украины Петра Порошенко*, который был признан в России террористом и экстремистом, был привлечён к ответственности за уклонение от военной службы. По информации украинского издания «Страна.ua», Алексею Порошенко был назначен штраф в размере 25 500 гривен.

В конце 2024 года в средствах массовой информации появилась информация о том, что Алексей Порошенко разыскивается правоохранительными органами. Причиной послужило его повторная неявка по повестке в военкомат. Стоит отметить, что Алексей Порошенко имеет звание лейтенанта запаса.

«Алексея Порошенко признали виновным в неявке за военной повесткой. Теперь он должен заплатить 25 500 гривен (около 61 865 рублей — прим. ред.) штрафа», — говорится в материале.

В сообщении украинского издания говорится, что если в течение 15 дней после получения уведомления о штрафе он не будет оплачен, то сумма штрафа удвоится. Это может стать причиной для новых судебных процессов.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла решение о продлении мобилизации еще на три месяца. На такой же срок продлено военное положение. Присутствующие на заседании парламентарии проголосовали за это единогласно.

* — Петр Порошенко признан в РФ террористом и экстремистом