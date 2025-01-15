На Украине на 90 дней продлили мобилизацию

Верховная Рада Украины приняла решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, сообщил РБК.

Согласно решению, которое было принято на заседании, меры будут действовать до 9 мая 2025 года. За продление периода мобилизации проголосовали 315 депутатов, воздержавшихся и против не было. 11 парламентариев не участвовали в голосовании.

С момента введения военного положения и мобилизации на Украине с 24 февраля 2022 года эти меры неоднократно продлевались, при этом условия мобилизации менялись. В частности, возраст призыва был снижен с 27 до 25 лет, а категория ограниченно годных была отменена.

Теперь мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет, а военнообязанные должны обновлять информацию в военкоматах.

В конце декабря 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому предоставляется отсрочка от мобилизации для граждан, прошедших плен, а также для ближайших родственников тех, кто погиб или пропал без вести. Отсрочка касается супругов, детей, родителей, братьев и сестер.

По оценкам главы Министерства обороны России Андрея Белоусова, к концу 2024 года потери украинских вооруженных сил достигали 1 млн человек.

Ранее украинский журналист и экс-советник Министерства обороны Юрий Бутусов сообщил, что украинцы бегут с фронта целыми ротами.